"Найбездарніший глава держави": в рф підняли на сміх путіна

Президент рф став посміховиськом у мережі

Олімпійський рух нібито деградує, а тому у світі створюватимуться альтернативні спортивні змагання.

Про це заявив президент росії володимир путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму, передає "Р-Спорт". У мережі відразу підняли на сміх голову кремля через абсурдність його слів.

"Сам міжнародний спорт і олімпійський рух деградують. Вони не виконують свої найважливіші функції. Адже справа не тільки в тому, щоб ставити рекорди, а й у тому, щоб об’єднувати людей.

Так чи інакше створюватимуться альтернативні рухи. Це об’єктивний процес”, – заявив путін.

На російському сайті Sports.ru в коментарях до заяви президента рф лише висміяли главу кремля. Один із користувачів зазначив, що путін — найбездарніший глава російської держави в історії.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями, проте рішення щодо Ігор у Парижі поки що не прийнято. У рф розуміють, що, швидше за все, не поїдуть на ОІ, а тому проведуть у себе в країні "Альтернативну Олімпіаду".