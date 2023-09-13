"Немає варіантів": шойгу зробив заяву про війну, українці відповіли

Російському міністру оборони пригадали всі його поразки в Україні

Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що окупанти на фронті "активно тримають оборону" і росія не має іншого виходу, як виграти цю війну. Однак, користувачі мережі озвучили, що ще росія може зробити.

Про ситуацію на фронті шойгу розповів в ефірі пропагандистського телеканалу "росія-1". Він також озвучив головну ціль окупантів по всьому фронту — "вибити зброю ЗСУ".

Російський міністр зазначив, що окупанти зараз зосередилися на тих напрямках, де ЗСУ хочуть прорвати лінію оборони. Окупанти "захищають те, що зараз потрібно захищати". Також шойгу додав, що росіяни зараз займаються "вибиванням озброєння" української армії.

"Ми вже пройшли, ви пам’ятаєте, весняну, літню кампанію. Ось прийшла осіння кампанія", — додав шойгу і зазначив, що ситуація на фронті подекуди складна.

Однак він не бачить іншого рішення, окрім перемоги росії.

"росія не має інших варіантів, окрім як перемогти в Україні", — сказав сергій шойгу.

У мережі такий вислів міністра не схвалили. Користувачі Twitter пригадали поразку путінської армії під Києвом, Сумами, Черніговом, Харковом, Херсоном та Куп’янськом. Крім того, дії російської армії порушують статтю 353 КК росії (підготовка та ведення агресивної війни), що карається позбавленням волі до 20 років. Окупантам запропонували здатися та добровільно відправитися до Гааги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії глузують з путіна після його висловлювання про деградацію олімпійського спорту. Його назвали найбездарнішим главою російської держави в історії.