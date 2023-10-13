З прапором рф під українські пісні: завірусилося відео святкування колаборантів у Запорізькій області

Дивне гуляння насмішило українців у мережі

У Запорізькій області колаборанти влаштували гулянку з нагоди річниці окупації регіону російською федерацією. Фішкою "свята" стали прапор ЛДПР на стіні та українська мова за столом.

Відео колоритного застілля зрадників України у селі Водяне публікують у мережі. Цікаво, що танцювали путіністи теж під українські пісні.

"Хочу привітати всіх з першою гадавиною нашого свята воссоєдінення великої росії з Запорізькою областю", - сказав один із присутніх.

Він побажав колаборантам процвітання, всього найкращого та якнайшвидшої перемоги. Щоправда, чиїм саме перемоги чоловік, який розмовляє українською мовою, не уточнив. Ще один колаборант заявив, що всі вони за росію, оскільки родом із СРСР.

Інший чоловік подякував мешканцям села Водяне Василівського району Запорізької області за те, що вони проголосували на підтримку "приєднання до Росії".

"Хочу побажати, щоби ми були один за всіх, та всі за одного", — додав колаборант.

Традиційно у перервах між тостами танцювали, але не під пісні григорія лепса чи гурту "звєрі", а під українську музику. Так, на відео можна почути композиції DZIDZIO feat Іван Попович "Розлук не буде" та "Вихідний", а також Алли Кудлай "Хлопці кучеряві".

У мережі таке застілля висміяли і назвав "самим огидним видовищем". Найбільше українців розсмішив той факт, що зрадники розмовляють українською та танцюють під пісні українських виконавців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що народна артистка України їздила виступати до Москви та прославляла "російський світ". У прокуратурі розповіли, яке покарання їй загрожує.