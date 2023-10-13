С флагом рф под украинские песни: завирусилось видео празднования коллаборантов в Запорожской области

Странное гуляние насмешило украинцев в сети

В Запорожской области коллаборанты устроили гулянку по случаю годовщины оккупации региона российской федерацией. Фишкой "праздника" стали флаг ЛДПР на стене и украинская речь за столом.

Видео колоритного застолья предателей Украины в селе Водяное публикуют в сети. Примечательно, что танцевали путинисты тоже под украинские песни.

"Хочу поздравить всіх з першою гадавщиною нашого праздника воссоєдінєнія великой росії з Запорожською областю", — сказал один из присутствующих.

Он пожелал коллаборантам процветания, всего самого лучшего и скорейшей победы. Правда чьем именно победы мужчина, говорящий на украинском языке, не уточнил. Еще один коллаборант заявил, что все они за россию, так как родом из СССР.

Другой мужчина поблагодарил жителей села Водяное Васильевского района Запорожской области за то, что они проголосовали в поддержку "присоединения к россии".

"Хочу пожелать, щоб ми були один за всіх, та всі за одного", — добавил коллаборант.

Традиционно в перерывах между тостами собравшиеся танцевали, но не под песни григория лепса или группы "звери", а под украинскую музыку. Так, на видео можно услышать композиции DZIDZIO feat Іван Попович "Розлук не буде" и "Вихідний", а также Аллы Кудлай "Хлопці кучеряві".

В сети такое застолье высмеяли и назвал "самым омерзительным зрелищем". Больше всего украинцев рассмешил тот факт, что предатели разговаривают на украинском языке и танцуют под песни украинских исполнителей.

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