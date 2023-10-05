Грозит до 12 лет тюрьмы: Народная артистка Украины ездила в Москву и прославляла "русский мир" (фото)

Украинская народная артистка Ружена Рублева обвиняется в коллаборационной деятельности

В суд направили в обвинительный акт против Народной артистки Украины Ружены Рублевой, которой инкриминируют коллаборационную деятельность. Женщина прославляла оккупантов и засветилась на концерте, посвященном "вхождению в состав российской федерации новых территорий". Теперь Рублевой грозит огромный тюремный срок.

Об этом сообщается на сайте Ровенской областной прокуратуры.

Как оказалось, Рублева, которая имеет в Украине статус Народной артистки, стала рупором "русского мира". Она перешла на сторону оккупантов во время захвата ими Херсона. За коллаборационную деятельность женщине грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью и даже с конфискацией имущества.

Известно, что летом 2022 года Ружена Рублева пошла на сотрудничество с россиянами и заручилась поддержкой оккупационной "администрации" Херсона. Ое стала руководительницей двух музыкальных школ и учила детей петь и прославлять оккупантов.

Где сейчас находится Ружена Рублева неизвестно. В начале года ходили слухи, что артистка готовит моноспектакль в оккупированном Геническе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных предателях Украины среди публичных людей. В списке есть и певица Ани Лорак, и боксер Ломаченко.