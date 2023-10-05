Загрожує до 12 років в’язниці: Народна артистка України їздила до Москви та прославляла "руский мір" (фото)

Українська народна артистка Ружена Рубльова звинувачується у колабораційній діяльності

До суду направили до обвинувального акта проти Народної артистки України Ружени Рубльової, якій інкримінують колабораційну діяльність. Жінка прославляла окупантів та засвітилася на концерті, присвяченому "входженню до складу російської федерації нових територій". Тепер Рубльовій загрожує величезний тюремний термін.

Про це повідомляється на сайті Рівненської обласної прокуратури.

Як виявилось, Рубльова, яка має в Україні статус Народної артистки, стала рупором "руского міра". Вона перейшла на бік окупантів під час захоплення Херсона. За колабораційну діяльність жінці загрожує до 12 років в’язниці з позбавленням права займатися певною діяльністю та навіть із конфіскацією майна.

Відомо, що влітку 2022 року Ружена Рубльова пішла на співпрацю з росіянами та заручилася підтримкою окупаційної "адміністрації" Херсона. Вона стала керівницею двох музичних шкіл і навчала дітей співати та прославляти окупантів.

Де зараз знаходиться Ружена Рубльова невідомо. На початку року ходили чутки, що артистка готує моновиставу в окупованому Генічеську.

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