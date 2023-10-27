Предатель Украине по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии

В СБУ заявили, что нападение на Олега Царева — спецоперация украинской стороны. По их словам, бывший нардеп от "Партии регионов" и предатель Украины вполне законная цель.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники в Службе безопасности Украины со ссылкой на информаторов. В россии уже занялись расследованием этого дела.

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев – совершенно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — подчеркнул информированный источник.

Детали спецоперации не разглашаются. На сейчас сообщается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. По оперативной информации, состояние Царева критическое – врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он отправится на концерт Кобзона.

В то же время в окружении Олега Царева подтверждают, что положительных новостей о его состоянии здоровья по-прежнему нет. Предатель находится в реанимации в тяжелом состоянии. ФСБ уже завела дело по ст. 277 УК рф "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

А первый зампред комитета Совета Федерации россии по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее обвинил СБУ в причастности к покушению на жизнь коллаборанта. Предателю Украины якобы часто поступали угрозы за его антиукраинские высказывания.

"Это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать. Ему, как и захару прилепину, дарье дугиной, владлену татарскому, евгению жилину, неоднократно поступали угрозы с украинской стороны", – написал Бондарев в своем Telegram-канале.

В ГУР МО Украины ранее заявляли, что слышали об этом покушении, но никаких подробностей не знают.

"Здесь можно только цитату Царева привести: "Што?" Не будем пока тщательно комментировать, слишком много ему чести. Но да, такая информация есть. И нельзя сказать, чтобы мы очень внимательно следили за состоянием его здоровья, но, конечно, наблюдаем. Когда появится информация о температуре тела менее 36,6, то обязательно будет конкретное сообщении", — сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму хотят поставить памятник предателю Украины кириллу стремоусову. В сети высмеяли эту идею и сам бюст.