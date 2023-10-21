Поки у рідній Одесі гинуть люди: зрадниця Регіна Тодоренко засвітилася на відпочинку на Сейшелах (відео)

Телеведуча розважається за кордоном, доки в Україні гинуть люди

Популярна українська телеведуча та зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка вирішила залишитися в РФ і мовчати про війну в Україні, розважається з подругами на розкішному курорті на Сейшельських островах. Телезірка раніше вже потрапляла під хвилю обурення користувачів мережі за хвастощі дорогими курортами та мовчання про війну. І ось знову попалась на розкішному закордонному курорті, поки в її рідній Одесі гинуть люди.

І поки сторінку Регіни в соцмережі закрито для українських користувачів, кадри елітного відпочинку в сейшельському готелі опублікувала у своєму Instagram подруга Тодоренко.

На кадрах можна побачити, що телеведуча та її подруги без чоловіків та дітей розважаються на пляжі, купаються в океані та бавляться спиртним. До речі, користувачі не тільки нагадали Тодоренко про страшні обстріли її рідного міста Одеси, а й розкритикували її за безглузді купальники.

До речі, відзначимо, що відпочинок у сейшельському готелі Savoy Seychelles Resort & Spa, де відпочиває Тодоренко та її подруги, вельми недешевий. Ціни тут, за даними букінгу, досягають приблизно 25 тисяч гривень на добу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну, колесить по росії з тревел-шоу про "російську душу". Поки по Одесі, звідки родом Тодоренко, окупанти завдають страшних ударів, телеведуча знімається у російському шоу та зазиває на відпочинок у російські міста.