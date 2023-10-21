Пока в родной Одессе гибнут люди: предательница Регина Тодоренко засветилась на отдыхе на Сейшелах (видео)

Телеведущая развлекается за границей, пока в Украине гибнут люди

Популярная украинская телеведущая и звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая предпочла остаться в РФ и молчать о войне в Украине, развлекается с подругами на роскошном курорте на Сейшельских островах. Телезвезда ранее уже попадала под волну негодования пользователей сети за хвастовство дорогими курортами и молчание о войне. И вот снова попалась на роскошном заграничном курорте, пока в ее родной Одессе гибнут люди.

И пока страница Регины в соцсети закрыта для украинских пользователей, кадры элитного отдыха в сейшельском отеле опубликовала в своем Instagram подруга Тодоренко.

На кадрах можно увидеть, что телеведущая и ее подруги без мужей и детей развлекаются на пляже, купаются в океане и балуются спиртным. К слову, пользователи не только напомнили Тодоренко о страшных обстрелах ее родного города Одессы, но и раскритиковали ее за нелепые купальники.

К слову, отметим, что отдых в сейшельском отеле Savoy Seychelles Resort & Spa, где отдыхает Тодоренко и ее подруги, весьма недешевый. Цены здесь, согласно данным букинга, достигают примерно 25 тысяч гривен за сутки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что молчащая о войне Регина Тодоренко колесит по россии с тревел-шоу о "русской душе". Пока по Одессе, откуда родом Тодоренко, оккупанты наносят страшные удары, телеведущая снимается в российском шоу и зазывает на отдых в российские города.