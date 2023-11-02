Будет ли в "Дії" карта минных полей Украины: в Кабмине дали четкий ответ

Реестр заминированных территорий как раз находится на этапе формирования

Огромные территории Украины заминированы, и многим было бы удобно, чтобы эту землю можно было легко и просто отследить на онлайн-картах, пример, в "Дії".

Однако такой возможности не будет. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал ветеран и заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

"У нас нет четко определенного реестра опасных участков, потому что он находится на этапе формирования. Но даже когда он будет окончательно сформирован, все необходимые обследования проведены и все опасные участки идентифицированы, эта информация не станет общедоступной: люди, желающие получить военный трофей, будут туда лезть и подрываться на минах", — подчеркнул Безкаравайный.

По его словам, задачей властей является обеспечение того, чтобы люди держались подальше от опасных территорий, в то время как публикация в открытом доступе карт заминированных земель может вызвать обратную реакцию.

"И это не наши выдумки, это мировой опыт. Так что во взаимодействии с Женевским центром противоминной деятельности мы пришли к выводу: открытой карты минных полей пока точно не будет", — подытожил замминистра.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя самостоятельно заниматься разминированием, — это и опасно для жизни, и может быть наказано уголовно.