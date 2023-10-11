Делать мед на минных полях придумали в Кабмине: в сети обескуражены

В Украине придумали, как использовать заминированные земли и привлечь внимание к проблеме минирования

В Украине запускают проект "Мед минных полей". Идея состоит в том, чтобы использовать часть заминированных полей для производства меда, однако украинцы раскритиковали такой ход.

"Мед медных полей" — проект МИД и Saatchi & Saatchi Ukraine в кооперации с агропромышленной компанией Kernel, ГСЧС, Dronarium и Союзом пчеловодов. Как рассказали на Правительственном портале, в рамках проекта заминированное поле будут с помощью дронов засеивать смесью медоносных трав. Нектар будут собирать пчелы, которым тоже не страшны мины.

"Сила идеи в том, что она одновременно предлагает рабочее решение, чтобы поля не простаивали и, вместе с тем, отмечает важность разминирования наших территорий", — отметил представитель Saatchi & Saatchi Ukraine Костя Шнайдер.

Мед, произведенный таким образом, и упакованный в маленькие сувенирные баночки, будут брать с собой на встречи украинские дипломаты. Ожидается, что это поможет привлечь средства на разминирование.

Для проекта был разработан специальный дизайн ульев в формате предупредительных знаков о минной опасности

В этом году был проведен тестовый засев поля. В полную мощность проект запустится весной 2024 года. Однако уже сейчас на сайте можно сделать предзаказ "минного меда".

Украинцам идея показалась бредовой. Многие даже усомнились, что это не фейк. Однако некоторые считают, что идея не так уж плоха, проблема в том, что могут возникнуть трудности на пути ее реализации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что уже по состоянию на начало этого года в Украине было заминировано около 250 тысяч квадратных километров территории. Сейчас эта цифра может быть еще большей.