Робити мед на мінних полях придумали в Кабміні: у мережі збентежені

В Україні вигадали, як використовувати заміновані землі та привернути увагу до проблеми мінування

В Україні запускають проєкт "Мед мінних полів" Ідея полягає в тому, щоб використовувати частину замінованих полів для виробництва меду, проте українці розкритикували такий крок.

"Мед мідних полів" — проект МЗС та Saatchi & Saatchi Ukraine у кооперації з агропромисловою компанією Kernel, ДСНС, Dronarium та Спілкою бджолярів. Як розповіли на Урядовому порталі, в рамках проекту заміноване поле за допомогою дронів засіватимуть сумішшю медоносних трав. Нектар збиратимуть бджоли, яким теж не страшні міни.

"Сила ідеї в тому, що вона одночасно пропонує робоче рішення, щоб поля не простоювали і, водночас, наголошує на важливості розмінування наших територій", — зазначив представник Saatchi & Saatchi Ukraine Костя Шнайдер.

Мед, виготовлений таким чином, та упакований у маленькі сувенірні баночки, братимуть із собою на зустрічі українські дипломати. Очікується, що це допоможе залучити кошти на розмінування.

Для проекту було розроблено спеціальний дизайн вуликів у форматі попереджувальних знаків про мінну небезпеку.

Цього року було проведено тестовий засів поля. На повну потужність проєкт запуститься навесні 2024 року. Проте вже зараз на сайті можна зробити попереднє замовлення "мінного меду".

Українцям ідея видалася безглуздою. Багато хто навіть засумнівався, що це не фейк. Однак деякі вважають, що ідея не така вже й погана, проблема в тому, що можуть виникнути труднощі на шляху її реалізації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вже станом на початок цього року в Україні замінували близько 250 тисяч квадратних кілометрів території. Зараз ця цифра може бути ще більшою.