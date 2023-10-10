"Він незадоволений тим, що відбувається": у Новій Каховці підпалили пам'ятник Леніну, у мережі відреагували (фото)

Інцидент трапився на центральній площі

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині підпалили пам’ятник комуністичному вождеві Володимиру Леніну. Українці у мережі вже встигли відреагувати на цю подію.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український активіст Ілля Зелінський. Цю інформацію йому повідомили через бот, додавши відповідну фотографію.

"Щось цікаве у Новій Каховці останні дні. Спочатку сальдович повідомляє про підрив єдиноросу, потім у бот кинули спробу підриву леніна та Трезубця на центральній площі". "довженківці" якісь, їй богу", — написав він.

Варто зазначити, що Зелінський має на увазі інформацію про підрив виконавчого секретаря "Єдиної росії" Володимир Малова у Новій Каховці, який стався кілька днів тому.

Тим часом у соціальних мережах вже з’явилися коментарі та жарти щодо спроби спалення пам’ятника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Грузії поставили пам’ятник відомому українському військовому Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли за фразу "Слава Україні", коли той перебував у них у полоні.