Москвич намагався вкрасти Леніна з мавзолею: у мережі пояснили, причому тут путін

Хулігана було затримано

Поки росіяни встановлюють пам’ятники Леніну скрізь, куди тільки можуть дістатись, у самій росії тіло справжнього вождя під загрозою. У Москві в ніч проти 6 лютого місцевий житель намагався проникнути до Мавзолею. Його метою було викрадення тіла відомого революціонера.

Так, за даними російських пропагандистів на тіло Леніна зазіхнув 42-річний москвич. Він під покровом ночі прийшов на Червону площу і спробував відчинити двері Мавзолею. Проте закінчити свій злочин йому завадили поліцейські. Вони здійснили затримання і під час нього хуліган і зізнався у своїй меті.

У матеріалі йдеться, що у підозрюваного було виявлено психіатричне розлад на тлі сп’яніння.

Що загрожує злодієві, що не відбувся, проте в країні, до його особистості ставляться настільки трепетно, що навіть диктатор натякає, що він є його спадкоємцем, можна очікувати все що завгодно.

Такий гучний для росії злочин викликав чималий резонанс у мережі. Деякі користувачі почали припускати, чому це сталося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на 9 травня росіяни вирішили заховати труп "творця України".

Також ми повідомляли про те, що в окупованому Мелітополі облили "кров’ю" пам’ятник Леніну. Місцеві мешканці передали "Телеграфу" ексклюзивні фото з місця подій.