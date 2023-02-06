Москвич пытался украсть Ленина из мавзолея: в сети объяснили, причем тут путин

Хулиган был задержан

Пока россияне устанавливают памятники Ленину везде, куда только могут дотянуться, в самой россии тело настоящего Владимира Ульянова (настоящее имя Ленина), которого еще называют вождем мирового пролетариата, оказалось под угрозой. В Москве в ночь на 6 февраля местный житель пытался проникнуть в Мавзолей. Его целью было похищение тела известного революционера.

Так, по данным российских пропагандистов на тело Ленина покусился 42-летний москвич. Он под покровом ночи пришел на Красную площадь и попытался открыть дверь Мавзолея. Однако закончить свое преступление ему помешали полицейские. Они произвели задержание и во время него хулиган и сознался в своей цели.

В материале говорится, что у подозреваемого было выявлено психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Что грозит несостоявшемуся вору не сообщается, однако в стране, к его личности относятся столь трепетно, что даже диктатор намекает, что он является его наследником, можно ожидать все что угодно.

Столь громкое для россии преступление вызвало немалый резонанс в сети. Некоторые пользователи начали предполагать, почему это произошло.

Напомним, ранее мы писали, что на 9 мая россияне решили спрятать труп "создателя Украины".

Также мы сообщали о том, что в оккупированном Мелитополе облили "кровью" памятник Ленину. Местные жители передали "Телеграфу" эксклюзивные фото с места событий.