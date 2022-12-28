Российские блогеры "искупали" путина в оленьей крови: "Ленин и Сталин тоже так делали"

Журналисты потроллили российских блогеров "заказом от кремля"

После начала полномасштабного вторжения в Украину в российских соцсетях резко возросло количество фейков, а также "патриотических" блогеров, которые публикуют ролики для иностранных соцсетей.

Не стал исключением и китайский TikTok, даже несмотря на то, что его в россии запретили. Впрочем, как выяснили расследователи The Insider, некоторые из этих "инфлюенсеров" вообще не заботятся о том, что публикуют. Лишь бы за это платили.

Чтобы доказать это, журналисты, якобы от имени кремлевских пропагандистов, предложили им записать видео с совершенно абсурдными заявлениями, например о том, что российский диктатор владимир путин принимает ванну из крови оленей. Чтобы добавить "остроты" заявлениям, блогерам предложили рассказать, что "общеизвестным" также является то, что советские диктаторы Владимир Ленин и Иосиф Сталин тоже купались в крови, однако блогеры не поняли в чем подвох.

За эту работу блогеры получили оплату в несколько тысяч рублей.

Примечательно, что спустя несколько недель ролики пропали с их каналов, как и другие видео в поддержку российской власти.

Экспериментировали журналисты и с другими темами, например блогерам предлагали снять ролики о том, что президент Украины Владимир Зеленский "на самом деле" еврей, а его настоящая фамилия — Байрактар. Впрочем, такой ролик согласились сделать лишь несколько человек.

Как сообщалось ранее, в TikTok набирает по два миллиона просмотров аккаунт от вроде бы фейкового украинского военного, заподозренного в распространении российской пропаганды.