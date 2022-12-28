Російські блогери "скупали" путіна в оленячій крові: "Ленін і Сталін теж так робили"

Журналісти потролили російських блогерів "замовленням від кремля"

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в російських соцмережах різко зросла кількість фейків, а також патріотичних блогерів, які публікують ролики для іноземних соцмереж.

Не став винятком і китайський TikTok, навіть попри те, що його в росії заборонили. Втім, як з’ясували розслідувачі The Insider, деякі з цих "інфлюєнсерів" взагалі не переймаються тим, що публікують. Аби за це платили.

Щоб довести це, журналісти, нібито від імені кремлівських пропагандистів, запропонували їм записати відео з абсолютно абсурдними заявами, наприклад, що російський диктатор володимир путін приймає ванну з крові оленів. Щоб додати "гостроти" заявам, блогерам запропонували розповісти, що "загальновідомим" також є те, що радянські диктатори Володимир Ленін та Йосип Сталін теж купалися в крові, проте блогери не зрозуміли в чому підступ.

За цю роботу блогери отримали оплату кілька тисяч рублів.

Примітно, що за кілька тижнів ролики зникли з їхніх каналів, як і інші відео на підтримку російської влади.

Експериментували журналісти і з іншими темами, наприклад, блогерам пропонували зняти ролики про те, що президент України Володимир Зеленський "насправді" єврей, а його справжнє прізвище — Байрактар. Втім, такий ролик погодилися зробити лише кілька людей.

Як повідомлялося раніше, у TikTok набирає по два мільйони переглядів аккаунт від начебто фейкового українського військового, запідозреного у поширенні російської пропаганди.