Обстріли Херсона і “київський нацизм”: пропагандисти Кремля склали нові фейки

рф вважає свою "спецоперацію" успішною як в "боротьбі з нацистами", так і в "демілітаризації"

За останні дні пропагандистська машина Кремля встигла розробити нові фейки для росіян, українців і світу. Зокрема, знову було нагадано про "ціль спецоперації". Прессекретар путіна дмитро пєсков відповів на питання журналістів про "демілітаризацію" і заявив, що "запаси зброї у київського режиму практично добігли кінця", а "російські військові досягли процесу" в питання зниження військового потенціалу України. І це не надто збігається з іншими заявами.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Як зазначається, Конашенков ще на початку листопада заявив, що більше половини ЗСУ були знищені, хоча кількість українських військових Україна не приховує, на відміну від рф.

Таким чином у лавах української армії наразі перебуває близько 700 тисяч осіб, а також 100 тисяч у складі поліції та спецслужб. До того ж є десятки тисяч громадян у резервних частинах та територіальній обороні. Озброєння Україна продовжує отримувати від партнерів. На початку повномасштабного вторгнення були Javelin, зараз українцям дають Patriot, тож видно, що обороноздатність країни зростає, чого не скажеш про росію, чию техніку продовжують масово нищити і трофеїти.

Боротьба з нацизмом в Україні у кремлівського керівництва також йде не надто успішно. Нещодавно телеграм-канал "Логика Маркова", автор якого називає себе політологом, заявив, що під час візиту українського президента в Сполучені Штати Байден "кілька разів підкреслив, що Зеленський єврей". Імперська логіка пояснює це тим, що "сучасний фашизм в Україні — політтехнологічний. І політтехнологи замінили у фашизмі ген антисемітизму геном русофобії".

Як знущання над пропагандистами, головний рабин України Моше Реувен Асман опублікував фотографію з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де привітав людей з Ханукою. Z-патріоти обурені, а міф Кремля все сильніше руйнується. Так звану "боротьбу з сучасним нацизмом", яку так відчайдушно намагається довести росія, бачать усі, у тому числі й Ізраїль.

Ще одну причину спробувати виправдати свої злочини і війну в України пропагандисти винайшли у цинічному фейку про те, що це Україна начебто обстрілює останніми тижнями Херсон. Особливо багато дезінформації з’явилося в мережі після обстрілів 24 грудня, коли сталася найстрашніша атака на місто й загинули і були поранені десятки людей. Прокремлівські телеграм-канали навіть опублікували фотографію палаючого Херсона і показують руку, де нібито залишилися елементи західної зброї. Цим окупанти намагаються довести, що Київ намагається мститися російським херсонцям.

Насправді світлина виявилася фейковою і взагалі була зроблена в Кувейті в 2017 році. Російські патріоти також були обурені, коли дізналися про таку маніпуляцію. Цікавим знаком також виявився фейк про те, що херсонці вийшли на мітинги проти України і закликали до повернення росії. Однак фото, якими вони підкріплювали свої псевдофакти показували жителів міста, які прийшли здавати кров пораненим.

Врешті-решт, путін нещодавно видав "геніальну" фразу про те, що "99% росіян готові все покласти на користь батьківщини". Звідки саме російський президент взяв таку дивну інформацію невідомо, але цю історію можна порівняти з цікавим історичним прикладом.

Останній диктатор Європи (перед путіним і лукашенком) генеральний секретар ЦК Румунської компартії Ніколае Чаушеску також заявляв, що має рейтинг у 99%. Потім він також збирав демонстрації на власну підтримку, яки насправді не був надто потрібним. А вже за тиждень після своєї заяви він був заарештований протестуючими й армією, яка перейшла на їхній бік і вже скоро розстріляний. Цікавим знаком також є те, що путін про рейтинг підтримки війни заявив рівно через 33 роки після Чаушеску, 25 грудня.