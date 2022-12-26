Обстрелы Херсона и "киевский нацизм": пропагандисты Кремля составили новые фейки

рф считает свою "спецоперацию" успешной как в "борьбе с нацистами", так и в "демилитаризации"

В последние дни пропагандистская машина Кремля успела разработать новые фейки для россиян, украинцев и мира. В частности, снова было напомнено о "цели спецоперации". Пресс-секретарь путина дмитрий песков ответил на вопросы журналистов о "демилитаризации" и заявил, что "запасы оружия у киевского режима практически подошли к концу", а "российские военные достигли процесса" в вопросе снижения военного потенциала Украины. И это не слишком совпадает с другими заявлениями.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Как отмечается, Конашенков еще в начале ноября заявил, что более половины ВСУ было уничтожено, хотя количество украинских военных Украина не скрывает, в отличие от рф.

Таким образом, в рядах украинской армии в настоящее время находится около 700 тысяч человек, а также 100 тысяч в составе полиции и спецслужб. К тому же, есть десятки тысяч граждан в резервных частях и территориальной обороне. Вооружение Украина продолжает получать от партнеров. В начале полномасштабного вторжения были Javelin, сейчас украинцам дают Patriot, так что видно, что обороноспособность страны растет, чего не скажешь о россии, чью технику продолжают массово уничтожать и трофеить.

Борьба с нацизмом в Украине у кремлевского руководства тоже идет не слишком успешно. Недавно телеграмм-канал "Логика Маркова", автор которого называет себя политологом, заявил, что во время визита украинского президента в Соединенные Штаты Байден "несколько раз подчеркнул, что Зеленский еврей". Имперская логика объясняет это тем, что "современный фашизм в Украине — политтехнологичный. И политтехнологи заменили в фашизме ген антисемитизма геномом русофобии".

Как издевательство над пропагандистами, главный раввин Украины Моше Реувен Асман опубликовал фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где поздравил людей с Ханукой. Z-патриоты возмущены, а миф Кремля все сильнее разрушается. Так называемую "борьбу с современным нацизмом", которую так отчаянно пытается доказать россия, видят все, в том числе Израиль.

Еще одну причину попытаться оправдать свои преступления и войну в Украине пропагандисты изобрели в циничном фейке о том, что это Украина вроде бы обстреливает в последние недели Херсон. Особенно много дезинформации появилось в сети после обстрелов 24 декабря, когда произошла страшная атака на город и погибли и были ранены десятки человек. Прокремлевские телеграмма-каналы даже опубликовали фотографию горящего Херсона и показывают руку, где якобы остались элементы западного оружия. Этим оккупанты пытаются доказать, что Киев пытается мстить российским херсонцам.

На самом деле фотография оказалась фейковой и вообще была сделана в Кувейте в 2017 году. Российские патриоты также были возмущены, когда узнали о такой манипуляции. Интересным знаком оказался фейк о том, что херсонцы вышли на митинги против Украины и призвали к возвращению россии. Однако фото, которыми они подкрепляли свои псевдофакты, показывали жителей города, которые пришли сдавать кровь раненым.

В конце концов путин недавно издал "гениальную" фразу о том, что "99% россиян готовы все возложить на пользу родины". Откуда именно российский президент взял такую странную информацию неизвестно, но эта история сравнима с интересным историческим примером.

Последний диктатор Европы (перед путиным и лукашенко) генеральный секретарь ЦК Румынской компартии Николае Чаушеску также заявлял, что имеет рейтинг в 99%. Затем он также собирал демонстрации в собственную поддержку, которая на самом деле не была слишком нужна. А уже через неделю после своего заявления он был арестован протестующими и перешедшей на их сторону армией и уже скоро расстрелян. Интересным знаком также является то, что путин о рейтинге поддержки войны заявил ровно 33 года спустя после Чаушеску, 25 декабря.