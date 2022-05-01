Укр

Труп "создателя Украины" возле Кремля решили спрятать

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Мавзолей Ленина закрыли на несколько недель Новость обновлена 01 мая 2022, 17:43
Мавзолей Ленина закрыли на несколько недель

Мавзолей Ленина традиционно завешивают на время парада

Россия вовсю готовится к проведению парада победы 9 мая, и для этого на Красной площади в Москве "спрятали" Мавзолей Ленина.

Соответствующее видео опубликовано на странице Twitter Скат media.

Мавзолей Ленина на Красной площади закрыли для посетителей еще 23 апреля. А сейчас его спрятали за огромным плакатом ко Дню Победы. По данным пресс-службы ФСО Мавзолей не будет доступен до 16 мая.

"Красная площадь готовиться к проведению парада 9 мая. Мавзолей Ленина по старой традиции загородили ширмой", — сообщили под видео.

Напомним, Мавзолей — памятник-усыпальница, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина. По словам кровавого диктатора владимира путина, именно Ленин является "создателем Украины". Об этом президент россии заявил 21 апреля за несколько дней до полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее сообщалось, что путин подписал новый указ о "безопасности". Напомним, швейцарские СМИ 1 мая сообщили, что у президента рф есть двое маленьких детей, которых родила бывшая гимнастка Алина Кабаева.

Теги:
#Москва #Россия #Парад Победы #Война с Россией
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