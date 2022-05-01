Труп "творця України" біля Кремля вирішили сховати

Мавзолей Леніна традиційно завішують на час параду

Росія готується до проведення параду перемоги 9 травня, і для цього на Червоній площі в Москві "сховали" Мавзолей Леніна.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Twitter Скат media.

Мавзолей Леніна на Червоній площі закрили для відвідувачів ще 23 квітня. А зараз його сховали за величезним плакатом до Дня Перемоги. За даними пресслужби ФСО Мавзолей не буде доступним до 16 травня.

"Червона площа готується до проведення параду 9 травня. Мавзолей Леніна за старою традицією загородили ширмою", — повідомили під відео.

Нагадаємо, Мавзолей — пам’ятник-усипальниця, де з 1924 року у прозорому саркофазі зберігається тіло Володимира Леніна. За словами кривавого диктатора Володимира Путіна, саме Ленін є "творцем України". Про це президент росії заявив 21 квітня за кілька днів до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Раніше повідомлялося, що путін підписав новий указ про "безпеку". Нагадаємо, швейцарські ЗМІ 1 травня повідомили, що у президента росії є двоє маленьких дітей, яких народила колишня гімнастка Аліна Кабаєва.