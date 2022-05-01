Рус

Труп "творця України" біля Кремля вирішили сховати

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2312
Мавзолей Леніна закрили на кілька тижнів Новина оновлена 01 травня 2022, 17:43
Мавзолей Леніна закрили на кілька тижнів

Мавзолей Леніна традиційно завішують на час параду

Росія готується до проведення параду перемоги 9 травня, і для цього на Червоній площі в Москві "сховали" Мавзолей Леніна.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Twitter Скат media.

Мавзолей Леніна на Червоній площі закрили для відвідувачів ще 23 квітня. А зараз його сховали за величезним плакатом до Дня Перемоги. За даними пресслужби ФСО Мавзолей не буде доступним до 16 травня.

"Червона площа готується до проведення параду 9 травня. Мавзолей Леніна за старою традицією загородили ширмою", — повідомили під відео.

Нагадаємо, Мавзолей — пам’ятник-усипальниця, де з 1924 року у прозорому саркофазі зберігається тіло Володимира Леніна. За словами кривавого диктатора Володимира Путіна, саме Ленін є "творцем України". Про це президент росії заявив 21 квітня за кілька днів до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Раніше повідомлялося, що путін підписав новий указ про "безпеку". Нагадаємо, швейцарські ЗМІ 1 травня повідомили, що у президента росії є двоє маленьких дітей, яких народила колишня гімнастка Аліна Кабаєва.

Теги:
#Москва #Росія #Парад Перемоги #Війна з Росією
Евакуація з "Азовсталі"
Україна
У Маріуполі триває евакуація людей з "Азовсталі": подробиці від Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Евакуація з "Азовсталі"
У Маріуполі триває евакуація людей з "Азовсталі": подробиці від Зеленського
Дата публікації
Категорія
Вибух під Білгородом
Вертольоти та вибухи: що знову відбувається у російському Білгороді (оновлено)
Дата публікації
Категорія
Проблеми з надходженням "горючки" зазнають усі АЗС країни
Заправки масово запроваджують обмеження на бензин в Україні: що відомо
Дата публікації
Категорія
Російські окупанти активно наводять свої порядки у Мелітополі
Життя в окупації. Мелітополь: перефарбовані фонтани, ціни в рублях та червоні прапори
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 67 днів
Війна — день 67: ЗСУ звільнили ключовий населений пункт, а росіяни продовжують бомбити Одесу