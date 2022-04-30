Втрати в Україні закриють ядерним шантажем: що путін покаже на параді 9 травня

Парад у Москві буде скромнішим, ніж минулого року.

На тлі катастрофічних втрат в Україні кривавий диктатор володимир путін знову брязкатиме ядерною зброєю.

Про це повідомив Андрій Плахонін у Facebook.

За інформацією аналітика OSINT Олівера Александера, парад 9 травня у Москві буде менш представницьким, ніж у попередні роки.

Цього разу в параді будуть задіяні по 3 Ka-52 та Mi-28 (замість 5). Цікаво, що рф вже втратила 10% "Алігаторів", і росія не може задіяти більше машин цього класу через інтенсивні бої на Донбасі.

Су-34 цього разу не літатимуть над Червоною площею. Значну частину парку було знищено.

У Москві в небі на 9 травня з’являться також 8 Міг-29 у формі літери Z, Надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-160, який імітуватиме дозаправку в оточенні чотирьох МіГ-31. Дозаправка буде своєрідним посланням Заходу, що стратегічний бомбардувальник може долетіти куди завгодно. Також ще одним посланням до цивілізованого світу стане участь у параді Іл-80 — "літака Судного дня". Примітно, що путін вирішив показати цю машину на параді всього вдруге в історії (раніше Іл-80 літав над Червоною площею 2010 року на 65-річчя перемоги, — Ред.).

"Загалом послання світу зрозуміле. Як і раніше, військові втрати компенсуються ядерним шантажем", — резюмував Плахонін.

Раніше повідомлялося, що жоден іноземний лідер не прилетить до путіна на парад перемоги.

Нагадаємо, журналіст висловив думку, що 9 травня путіну буде нескінченно соромно дивитись на колони техніки, що будуть проходити повз.