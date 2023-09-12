"Слава Україні!": у Грузії поставили пам’ятник легендарному українському воїну (фото)

Воїна зобразили таким самим, яким він був на останніх кадрах перед своєю смертю

У Грузії встановили пам’ятник українському військовому Олександру Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні".

Про це повідомляє "Укрінформ", публікуючи фотографію пам’ятника, що тепер знаходиться на одній із вулиць грузинської столиці Тбілісі.

Українського хороброго воїна зобразили таким самим, яким він був на останніх кадрах перед своєю смертю. На тому самому відео, яке раніше було опубліковано в мережі, Олександр стояв у військовій формі та тримав цигарку. Саме так його вирішили увічнити, написавши при цьому внизу "Героям Слава" як відповідь на його останню фразу.

У коментарях під фотографією пам’ятника користувачі мережі наголосили, що Олександр Мацієвський став потужним символом українського народу. Також люди подякували Грузії за такий вчинок. Тим часом багато хто відповів, що в Україні також мають з’являтися пам’ятники героям нашої країни.

Зазначимо, що у березні 2023 року у мережі з’явилося відео, на якому російські загарбники скоюють черговий воєнний злочин. Вони розстріляли українського військового, який потрапив до них у полон, після того, як той сказав "Слава Україні". Вбивство воїна було зняте окупантами на відео. Пізніше було встановлено, що жертвою росіян став Олександр Мацієвський зі 163 батальйону 119 окремої бригади ТРВ Чернігівської області.

Скріншот відео

Імовірно, Олександр опинився в полоні 30 грудня 2022 на околицях Соледара. Тоді він і ще четверо його побратимів розпочали бій із загарбниками, проте сили останніх значно перевершували чисельність українських воїнів. Приблизно о 12:30 зник зв’язок із групою. Через безперервний мінометний обстріл підкріплення не змогло до них пробратися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2023 року в мережі було опубліковано відео страти українського військовополоненого. Російські нелюди відрізали йому голову на відео. Тоді він був ще живий.