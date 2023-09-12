"Слава Украине!": в Грузии поставили памятник легендарному украинскому воину (фото)

Воина изобразили таким же, каким он был на последних кадрах перед своей смертью

В Грузии установили памятник украинскому военному Александру Мациевскому, которого российские оккупанты расстреляли за фразу "Слава Украине".

Об этом сообщает "Укринформ", публикуя фотографию памятника, который теперь находится на одной из улиц грузинской столицы Тбилиси.

Украинского храброго воина изобразили таким же, каким он был на последних кадрах перед своей смертью. На том самом видео, которое ранее было опубликовано в сети, Александр стоял в военной форме и держал сигарету. Именно так его решили увековечить, написав при этом внизу "Героям Слава", как ответ на его последнюю фразу.

В комментариях под фотографией памятника пользователи сети отметили, что Александр Мациевский стал мощным символом украинского народа. Также люди поблагодарили Грузию за такой поступок. Тем временем многие ответили, что в Украине также должны появляться памятники героям нашей страны.

Отметим, что в марте 2023 года в сети появилось видео, на котором российские захватчики совершают очередное военное преступление. Они расстреляли украинского военного, который попал к ним в плен, после того как сказал "Слава Украине". Убийство воина было снято оккупантами на видео. Позже было установлено, что жертвой россиян стал Александр Мациевский из 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.

Скриншот видео

Предположительно, Александр оказался в плену 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара. Тогда он и еще четверо его побратимов вступили в бой с захватчиками, однако силы последних значительно превосходили численность украинских воинов. Примерно в 12:30 пропала связь с группой. Из-за непрерывного минометного обстрела подкрепление не смогло к ним пробраться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2023 года в сети было опубликовано видео казни украинского военнопленного. Российские нелюди отрезали ему голову на видео. В тот момент он был еще жив.