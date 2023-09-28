Осквернила пам’ятник Бандері: у Львові винесли вирок айтішниці

Вирок ще можна оскаржити

Галицький районний суд Львова виніс обвинувальний вирок айтівиці Вікторії Бібель та засудив її до п’яти років. Але суддя звільнила дівчину від відбування покарання із дворічним випробувальним терміном.

Засудили її за наругу пам’ятника Степану Бандері у Львові. Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net.

У матеріалі йдеться про те, що Вікторія Бібель запропонувала своєму знайомому облити пам’ятник червоною фарбою. Той погодився і залучив ще одну людину. Вікторія Бібель заплатила їм дві тисячі гривень. У ніч на 5 лютого 2021 року двоє молодиків скоїли наругу над пам’ятником Степану Бандері.

У матеріалах справи зазначено, що зачинниця є уродженкою села Звенигород Тернопільської області. Навчалась у Львівській політехніці за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія". Обвинувачена є індивідуальним підприємцем (ФОП), її основна діяльність — комп’ютерне програмування.

Під час судового розгляду дівчина визнав свою провину. Справу розглядала суддя Христина Мисько. Вирок ще можна оскаржити.

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