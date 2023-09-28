Осквернила памятник Бандере: во Львове вынесли приговор айтишнице

Приговор еще можно обжаловать

Галицкий районный суд Львова вынес обвинительный приговор IT-специалистке Виктории Бибель и осудил ее на пять лет. Но судья освободила девушку от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Осудили ее за осквернение памятника Степану Бандере во Львове. Об этом пишет местное издание Zaxid.net.

Сообщается, что Виктории Бибель предложила своему знакомому облить памятник красной краской. Тот согласился и привлек еще оного человека. Виктория Бибель заплатила им две тысячи гривен. В ночь на 5 февраля 2021 года двое парней надругались над памятником Степану Бандере.

В материалах дела указано, что зачинщица является уроженкой села Звенигород Тернопольской области. Училась во Львовской политехнике по специальности "Компьютерная инженерия". Обвиняемая является частным предпринимателем (ФЛП,или ФОП в распространенной украинской форме), ее основная деятельность — компьютерное программирование.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину. Дело рассматривала судья Кристина Мисько. Приговор еще можно обжаловать.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продолжают избавляться от памятников российским деятелям. Так, в Николаеве демонтировали бюст князю-основателю города Потемкину, а теперь аналогичная судьба может ждать и памятники Александру Пушкину в Киеве. Два памятника российскому поэту лишили статуса объектов культурного наследия.