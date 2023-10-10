"Он недоволен происходящим": в Новой Каховке подожгли памятник Ленину, в сети отреагировали (фото)

Инцидент случился на центральной площади

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области Украины подожгли памятник коммунистическому вождю Владимиру Ленину. Украинцы в сети уже успели отреагировать на это событие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский активист Илья Зелинский. Эту информацию ему сообщили через бот, добавив соответствующую фотографию.

"Что-то интересное в Новой Каховке последние дни. Сначала сальдович сообщает о подрыве единоросса, затем в бот бросили попытку подрыва ленина и Трезубца на центральной площади". "довженковцы" какие-то, ей богу", — написал он.

Стоит отметить, что Зелинский имеет в виду информацию о подрыве исполнительного секретаря "Единой россии" Владимир Малова в Новой Каховке, который произошел несколько дней назад.

Тем временем в социальных сетях уже появились комментарии и шутки по поводу попытки сожжения памятника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Грузии поставили памятник известному украинскому военному Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за фразу "Слава Украине", когда тот находился у них в плену.