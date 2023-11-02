Чи буде у "Дії" карта мінних полів України: у Кабміні дали чітку відповідь

Реєстр замінованих територій саме знаходиться на етапі формування

Величезні території України заміновані, і багатьом було б зручно, щоб цю землю можна було легко та просто відстежити на онлайн-картах, наприклад, у "Дії".

Однак такої можливості не буде. Про це в інтерв’ю для "Телеграфу" розповів ветеран та заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

"У нас нема чітко визначеного реєстру небезпечних ділянок, бо він на етапі формування. Але навіть коли буде остаточно сформовано, всі необхідні обстеження проведено і всі небезпечні ділянки ідентифіковано, ця інформація не стане загальнодоступною: люди, які бажатимуть дістати воєнний трофей, лізтимуть і підриватимуться", — наголосив Безкаравайний.

За його словами, завданням влади є забезпечення того, щоб люди трималися подалі від небезпечних територій, тоді як публікація у відкритому доступі карт замінованих земель може викликати зворотну реакцію.

"І це не наші вигадки, це світовий досвід. Тож у взаємодії із Женевським центром протимінної діяльності ми дійшли висновку: відкритої мапи мінних полів поки точно не буде", — підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна самостійно займатися розмінуванням, — це і небезпечно для життя, і може бути покарано кримінально.