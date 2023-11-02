Не подорветесь, так получите срок: в Кабмине рассказали, что будет за самостоятельное разминирование

Список проверенных компаний для разминирования можно найти на сайте Минобороны Украины

Для более быстрого разминирования территории фермеры могут прибегать к использованию услуг "черных" или "серых" саперов. Однако это в первую очередь небезопасно, а кроме того, за это предусмотрена ответственность.

Об этом профильный заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный рассказал "Телеграфу" во второй части эксклюзивного интервью. Некоторые фермеры пытаются ускорить процесс и воспользоваться услугами "серых" разминировщиков.

"Они не могут этого сделать. Участки, очистившие "серые" или "черные" саперы, не считаются безопасными. Информация о таком разминировании не будет нигде зафиксирована и такой участок считается заминированным. Если фермер воспользовался услугами такого "сапера", и после этого произошел подрыв техники, то ответственность, в том числе уголовная, будет лежать и на том, кто делал разминирование, и на том, кто отправил трактор в поле. Более того, фермер даже не может использовать этот участок легально – показать прибыль с него или заставить как имущество в банке. Это противозаконно — и саперам, и фермерам лучше такими вещами не заниматься", — сказал он.

Как отмечает Игорь Безкаравайный, оператором по разминированию может быть любое юридическое лицо, которое надлежащим образом зарегистрировано в Украине. То есть человек имеет право получить разрешение, если выполняет определенные нормы сертификации.

"Сейчас это новые украинские компании, которые создают исключительно для того, чтобы стать оператором на этом рынке. Это и международные коммерческие компании, которые идут в Украину, потому что понимают объём проблемы и что у них будет много работы. Получают разрешения на работу в Украине. Это совершенно разные организации с разной формой собственности, мотивацией и специализацией, но они проходят одинаковую процедуру сертификации", — отмечает замминистра.

Он добавил, что среди операторов противоминной деятельности есть не только аграрные холдинги, но, к примеру, уже сейчас есть компания "Нибулон". Еще несколько постоянных бизнесов, давно работающих в Украине, проходят все процедуры и очень скоро появятся в открытом реестре.

"Их можно будет увидеть на сайте Министерства обороны в разделе "Деятельность", затем — "Противоминная деятельность", далее — нажать на "Операторы противоминной деятельности". Список компаний, которым разрешено выполнять эту работу, постоянно обновляется, по состоянию на сегодняшний день 20", — рассказал собеседник издания.

Полный текст читайте в материале "Телеграф": "В разминировании все правила уже написаны кровью": замминистра экономики, ч. II.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Игорь Безкаравайный назвал самые сложные этапы разминирования. Он подчеркнул, что российские оккупанты нередко расставляют мины вопреки любой логике.