Наступление не пройдет: ВСУ показали горячие видео боев под Авдеевкой и Угледаром

Враг пытался наступать колоннами бронетехники.

Российские оккупанты продолжают на разных направлениях попытки штурмовать украинские позиции. В частности, с 10 октября продолжается наступление врага в районе Авдеевки, но украинские военные продолжают героически давать отпор.

В четверг, 2 октября, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" опубликовали видео, где они вместе с другими подразделениями отражают атаки многочисленных штурмовых группам противника на Авдеевском направлении. Украинские военные отмечают, что оккупанты бросили беспрецедентное количество своего личного состава и техники на это направление и не оставляют попыток оцепить город.

На кадрах можно увидеть, как бойцы ВСУ уничтожают бронетехнику, которую противник бросил на штурм. "Но наши воины стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери", — подчеркнули в бригаде.

Также поразительные кадры уничтожения колонны российской бронетехники обнародовал активист Сергей Стерненко. По его информации, это видео было снято под Угледаром.

Оккупанты пытались вести наступление в населенном пункте, но бойцы 72-й отдельной механизированной бригады разбили их колонну с помощью ПТРК, артиллерии и дронов. Также вражеская техника подывалась на минных заграждениях.

Ранее "Телеграф" сообщал о подвиге 6-й роты 2-го батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Вооруженных сил Украины во время штурма россиянами Авдеевки 10-13 октября. Украинские военные продержались в полуокружении трое суток.