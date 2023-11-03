Зеленский заменил главу ССО: кто сменил генерала Хоренко и в чем изюминка

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности нынешнего главу Сил специальных операций Виктора Хоренко. Вместо него уже назначен новый командующий.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте главы государства. Так, согласно документам, новым главой ССО стал Лупанчук Сергей Константинович.

Предыдущим указом №727 Зеленский уволил с данной должности Виктора Хоренко. О причинах кадровой ротации пока ничего неизвестно.

Отметим, что Хоренко занимал должность командующего ССО с 25 июля 2022 года. О новом командующем этого специального рода войск в открытых источниках информации нет.

Для справки: сами Силы спецопераций ВСУ были созданы в 2016 году. До 2020 года ССО возглавлял генерал-лейтенант Игорь Лунев.

ССО — самая молодая и современная составляющая Вооруженных Сил Украины. Это военная элита государства

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