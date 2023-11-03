Зеленський замінив голову ССО: хто змінив генерала Хоренка і в чому родзинка

Про причини кадрової ротації поки що нічого невідомо

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади нинішнього главу Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Замість нього вже призначено нового командувача.

Відповідні укази було оприлюднено на сайті глави держави. Так, згідно з документами, новим головою ССО став Лупанчук Сергій Костянтинович.

Попереднім указом №727 Зеленський звільнив з цієї посади Віктора Хоренка. Про причини кадрової ротації поки що нічого невідомо.

Зазначимо, що Хоренко обіймав посаду командувача ССО з 25 липня 2022 року. Про нового командувача цього спеціального роду військ у відкритих джерелах інформації немає.

Для довідки: самі Сили спецоперацій ЗСУ були створені у 2016 році. До 2020 року СЗГ очолював генерал-лейтенант Ігор Луньов.

СЗГ — наймолодша та найсучасніша складова Збройних Сил України. Це військова еліта держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський провів перестановки до СБУ. Зміни торкнулися низки керівних посад відомства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні Президент України Володимир Зеленський підписав указ №548/2023 про звільнення голови СБУ у Закарпатській області Євгена Борзилова. Він обіймав цю посаду з липня минулого року.