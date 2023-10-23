Зеленський провів перестановки до СБУ: хто звільнений і хто призначений

Президент призначив начальника Головного слідчого управління СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Службі безпеки України (СБУ). Зміни торкнулися низки керівних посад відомства.

Відповідні укази вже опубліковано. Ознайомитись з ними можна на офіційному сайті ВП.

Згідно з документами, Президент призначив начальником Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця. Посаду глави Управління по роботі з особовим складом зціцслужби зайняла Тамара Пашковська. Андрій Падалко очолив Департамент господарського забезпечення СБУ.

Крім того, Володимир Зеленський звільнив Анатолія Сандурського із посади заступника голови СБУ. Згідно з указом, від керівництва Головним управлінням СБУ у Донецькій та Луганській областях звільнено Володимира Петриченка. Проте він залишиться у спецслужбі на новій посаді. Замість звільненого Анатолія Денисенка, він обійме посаду начальника Управління СБУ у Вінницькій області.

Новопризначений начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець два з половиною роки обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки керівника ДСУ СБУ. Його майнова декларація не є публічною. Він, за даними ЗМІ, оселився з родиною у маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котеджному містечку "Золочі" під Києвом.

Нагадаємо, що у березні 2023 року український лідер змінив кількох керівників у регіональних управліннях СБУ. Тоді чистки пройшли у Запорізькій та Сумській областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні Президент України Володимир Зеленський підписав указ №548/2023 про звільнення голови СБУ у Закарпатській області Євгена Борзилова. Він обіймав цю посаду з липня минулого року.