Зеленский провел перестановки в СБУ: кто уволен и кто назначен

Президент назначил начальника Главного следственного управления СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины (СБУ).Изменения затронули ряд руководящих должностей ведомства.

Соответствующие указы уже опубликованы. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте ОП.

Согласно документам, Президент назначил начальником Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца. Должность главы Управления по работе с личным составом сцецслужбы заняла Тамара Пашковская. Андрей Падалко возглавил Департамент хозяйственного обеспечения СБУ.

Кроме того, Владимир Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ. Согласно указу, от руководства Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях освобожден Владимира Петриченко. Однако он останется в спецслужбе на новой должности. Вместо уволенного Анатолия Денисенко, он займет должность начальника Управления СБУ в Винницкой области.

Новоназначенный начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец два с половиной года занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя ГСУ СБУ. Его имущественная декларация не является публичной. Он, по данным СМИ, поселился с семьей в имении рыночной стоимостью ориентировочно 11 миллионов гривен в коттеджном городке "Золоче" под Киевом.

Напомним, что в марте 2023 года украинский лидер сменил нескольких руководителей в региональных управлениях СБУ. Тогда чистки прошли в Запорожской и Сумской областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №548/2023 об увольнении главы СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова. Он занимал эту должность с июля прошлого года.