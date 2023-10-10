Зеленский заменил главу одной из областей: что известно о новом руководителе ОГА

Нынешний глава ОВА был уволен

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной военной администрации. Им стал Филипп Пронин.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства. Чиновника назначили вместо предыдущего руководителя ОВА Дмитрия Лунина. Его освободили от временного исполнения обязанностей также 10 октября.

Что известно о Пронине

Филипп Пронин имеет высшее экономическое и юридическое образование.

был представителем Украины на Минских переговорах;

в 2017-м возглавил Управление обнаружения и розысков активов АРМА;

в 2020-м стал замглавы АРМА;

в 2021-м присоединился к Совету по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по поводу бюджета на оборону. Тем самым правительству было поручено обеспечить увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины, который был заложен в госбюджете на 2024 год.