Зеленский утвердил увеличение расходов на армию: суммы колоссальные

Это почти четверть всего ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по поводу бюджета на оборону. Тем самым правительству было поручено обеспечить увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины, который был заложен в госбюджете на 2024 год.

Соответствующий указ был подписан главой государства, сегодня, 10 октября. Документ был опубликован на сайте президента.

Речь об указе №682/2023, вводящий в действие решение СНБО о выделении из госбюджета на оборону государства более 21% ВВП. . При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны предусмотреть в объеме не менее 1 692 613,0 млн грн.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 октября 2023 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе Зеленского.

Напомним, что подробнее о бюджете 2024 вы можете прочитать в материале "Телеграфа". В нем мы разбирались, сколько денег нужно Украине для приближения победы на фронте и поддержания жизнедеятельности государства, и насколько реалистичны планы правительства по улучшению финансового положения страны в разгар полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главы командующего силами ТрО Игоря Танцюру.