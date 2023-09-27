Новый министр обороны Украины получил трех заместителей: что о них известно

Кабмин назначил новых замов министру обороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров получил новых заместителей взамен семи уволенных накануне чиновников.

Как проинформировал народный депутат Алексей Гончаренко в своем telegram-канале, речь идет о назначении Кабмином троих человек — Юрие Джигире, Наталии Калмыковой и Екатерине Черногоровой.

Юрий Джигир ранее был советником министра финансов в Кабмине времен Алексея Гончарука (2019-2020 годы) и на этом посту курировал финансирование здравоохранения, а также государственные расходы на социальную защиту, образование, науку, культуру и спорт. До этого он занимался предоставлением технических консультаций украинским властям (2001-18 годы).

Одной из ключевых реформ во время пребывания Джигира у власти была трансформация украинской программы субсидирования жилищно-коммунальных платежей для бедных домохозяйств. Реформа повлекла за собой "монетизацию" субсидий, в результате чего получателям предоставлялись денежные средства вместо скидок при оплате. Он также работал над широкомасштабной проверкой баз данных получателей субсидий для выявления мошенничества и ошибок.

Юрий Джигир

Наталия Калмыкова является исполнительным директором Украинского ветеранского фонда. С 2017 по январь 2021 года была руководителем военного отдела фонда "Вернись живым", а с июля по ноябрь 2021 года была советницей главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам. Имеет ряд наград от Министерства обороны.

Наталия Калмыкова

Екатерина Черногоренко до нового назначения работала в Минцифры, где была причастна к запускам программ электронных больничных и еМалятко, а после начала российского вторжения она работала над созданием "Армии дронов".

Екатерина Черногоренко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 сентября Верховная Рада Украины поддержала увольнение министра обороны Алексея Резникова. В пользу этого решение проголосовали 327 народных депутатов. На следующий день, 6 сентября, на должность главы Минобороны был назначен Рустем Умеров. Его кандидатуру поддержали 338 народных депутатов.