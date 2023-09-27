Новий міністр оборони України отримав трьох заступників: що про них відомо

Кабмін призначив нових заступників міністру оборони

Міністр оборони України Рустем Умеров отримав нових заступників замість семи звільнених напередодні чиновників.

Як поінформував народний депутат Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі, йдеться про призначення Кабміном трьох осіб — Юрія Джигира, Наталію Калмикову та Катерину Чорногорову.

Юрій Джигир раніше був радником міністра фінансів у Кабміні часів Олексія Гончарука (2019-2020 роки) і на цій посаді займався фінансуванням охорони здоров’я, а також державними витратами на соціальний захист, освіту, науку, культуру та спорт. До цього він займався наданням технічних консультацій українській владі (2001-18 роки).

Однією із ключових реформ під час перебування Джигира при владі була трансформація української програми субсидування житлово-комунальних платежів для бідних домогосподарств. Реформа спричинила "монетизацію" субсидій, внаслідок чого одержувачам надавалися кошти замість знижок при оплаті. Він також працював над широкомасштабною перевіркою баз даних одержувачів субсидій для виявлення шахрайства та помилок.

Юрій Джигир

Наталія Калмикова є виконавчим директором Українського ветеранського фонду. З 2017 до січня 2021 року була керівником військового відділу фонду "Повернися живим", а з липня по листопад 2021 року була радницею головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань. Має низку нагород від Міністерства оборони.

Наталія Калмикова

Катерина Чорногоренко до нового призначення працювала в Мінцифри, де була причетна до запусків програм електронних лікарняних та еМалятко, а після початку російського вторгнення вона працювала над створенням "Армії дронів".

Катерина Чорногоренко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 вересня Верховна Рада України підтримала звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. На користь цього рішення проголосували 327 народних депутатів. Наступного дня, 6 вересня, на посаду голови Міноборони було призначено Рустема Умєрова. Його кандидатуру підтримали 338 народних депутатів.