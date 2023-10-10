Зеленський замінив голову однієї з областей: що відомо про нового очільника ОДА

Нинішнього главу ОВА було звільнено

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Полтавської обласної військової адміністрації. Ним став Філіп Пронін.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави. Чиновника призначили замість попереднього керівника ОВА Дмитра Луніна. Його звільнили від тимчасового виконання обов’язків також 10 жовтня.

Що відомо про Проніна

Філіп Пронін має вищу економічну та юридичну освіту.

був представником України на Мінських переговорах;

у 2017-му очолив Управління виявлення та розшуків активів АРМА;

2020-го став заступником голови АРМА;

2021-го приєднався до Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО щодо бюджету на оборону. Тим самим уряду було доручено забезпечити збільшення обсягу видатків на національну безпеку та оборону України, який було закладено у держбюджеті на 2024 рік.