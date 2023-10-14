Волонтер заявил, что его петицию по увольнению блокирует Кабмин

У меня уже с десяток просьб текста той петиции по увольнению председателя Госаудитслужбы. Каждому затрудняюсь ответить, поэтому публикую здесь. Многие буквы на сухом юридическом языке:

Об отстранении председателя Государственной аудиторской службы Украины, проведении расследования и устранении некоторых угроз оборонно-промышленному комплексу государства.

Категория: Обороноспособность, суверенитет, межгосударственные и межнациональные отношения

В связи с отдельными скоординированными действиями (решениями) лица уполномоченного на выполнение функций государства, имеющих признаки законченного покушения на преступление финансовой несостоятельности) субъектов хозяйственной деятельности – исполнителей государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам, в период действия военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 "О введении военного положения в Украине", на основании статьи 40 Конституции Украины, руководствуясь порядком проведения служебного расследования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13 июня 2000 г. № 950 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 7 марта 2023 г. № 246), с учетом информации изложенной в обосновательной части,

ПРОШУ:

- принять решение о проведении служебного расследования в отношении председателя Государственной аудиторской службы Украины БАСАЛАЕВОЙ А.В. (далее – служебное расследование);

- создать комиссию по проведению служебного расследования;

- привлечь в состав комиссии (с согласия) представителей: общественного совета при НАПК, совет общественного контроля НАБУ, антикоррупционного Совета Министерства обороны Украины, акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (УОП), федерации работодателей Украины;

- принять решение об отстранении БАСАЛАЕВОЙ А.В от исполнения служебных полномочий в должности главы Государственной аудиторской службы Украины, на период проведения служебного расследования;

- по результатам служебного расследования принять соответствующие кадровые

решение;

- при выявлении признаков уголовного или административного правонарушения прислать акт служебного расследования и копию этого

обращения, в соответствующие органы досудебного расследования или органы, уполномоченные лица которых имеют право составлять протоколы о

административное правонарушение, для привлечения к ответственности по закону.

ОБОСНОВАНИЕ

1. Фактические обстоятельства

По состоянию на дату этого обращения Государственная аудиторская служба Украины (далее – ГАСУ) завершили плановые ревизии деятельности государственных заказчиков в сфере обороны (далее — государственные заказчики) за 2022 год и составила акты ревизий в соответствии с которыми сумма прибыли, включенной субъектами хозяйствования в цену товаров оборонного назначения и других товаров, которые закупались без применения конкурентных процедур, во время правого режима военного положения признана ГАСУ материальным ущербом (убытком) общему фонду государственного бюджета (далее – Акты ревизий за 2022 год).

Выводы ГАСУ основываются на манипулятивном правоприменении предписаний Постановления Кабинет Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения" (вступление в силу 22.03.2022/в. 21.07.2023) (далее – Постановление №335).

По мнению ГАСУ, подпункт 1 пункта 1 Постановления № 335 ограничивает право (запрещает) Исполнителям госконтрактов включать сумму прибыли в цену товара, хотя ни указанный подпункт, ни Постановление № 335 в целом не регулирует право включения прибыли в цену (стоимость) ни размер прибыли.

Предлагаемое ГАСУ толкование термина "цена", в контексте предписаний постановления № 335, и соответствующее правоприменение таких предписаний, несет вред исполнителям государственных контрактов, ведь искусственно созданная бесприбыльность — создает системные угрозы хозяйственной (экономической) деятельности, приводит к росту рисков банкротства (устойчивой финансовой неудачи). ) субъектов хозяйствования — поставщиков (производителей) товаров, работ, услуг оборонного назначения, субъектов оборонного промышленного комплекса, как неотъемлемой части сектора безопасности и обороны государства.

Отдельно следует отметить, что за счет полученной прибыли, предприятиями оборонно-промышленного комплекса осуществляется приобретение оборудования, сырья и изготовления продукции оборонного назначения при частичном финансировании ее изготовления со стороны распорядителей бюджетных средств, а также восстановление средств производства и зданий разрушенных в результате ракетных ударов по предприятиям. критически важными для производства продукции оборонительного назначения.

Указанные выводы — Акты ревизии ГАСУ относительно неправомерности включения прибыли ошибочны (возможно, умышленно ошибочны), учитывая действующие законодательные нормы, цитируемые в ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к этому обращению.

2. Субъективные признаки

Действие (решение) председателя ГАСА БАСАЛАЕВОЙ А.В. могут считаться умышленными в связи со следующим.

21 сентября 2023 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения" (3388-IX), которым однозначно определено что:

стоимость (цена) государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам заключенных с исполнителями государственного контракта (договоров) по оборонным закупкам в период действия военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 "О введении военного положения в Украине включает прибыль (снабженческое вознаграждение) исполнителя, уровень прибыли в составе стоимости (цены) государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам определяется решениями Кабинета Министров Украины, которые были действующими по состоянию на 24 февраля 2022 года, с учетом особенностей определенных Постановлением КМ № 256 от 24.03.2023.

Пренебрегая предписаниями статей 19, 22, 75, 85 и 113 Конституции Украины, части 2 статьи 1 Закона "Об основных основах осуществления государственного финансового контроля в Украине", не принимая к исполнению решения (постановление) единого законодательного органа государства Верховной Рады Украины, председатель ГАСУ БАСАЛАЕВА А.В., в заявлении от 09 октября 2023 года, продолжает умышленно утверждать, что исполнители государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам, в период действия военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 О введении военного положения в Украине не имели права получать прибыль в составе цены продукции оборонного назначения до "июля 2023" (заявление ГАСУ с пренебрежением на решение ВРУ), и злоупотребляя служебным положением направляет деятельность ГАСУ на дальнейшее блокирование деятельности ведущих предприятий оборонной отрасли государства ( повторная жалоба КБ "Луч" на действия ГАСУ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1. Статья 19 Конституции Украины определяет, что органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

2. Статья 75 Конституции определяет, что единственным органом законодательной власти в Украине является парламент – Верховная Рада Украины.

3. Статья 85 Конституции Украины определяет, что к полномочиям Верховной Рады Украины относится, в частности — определение основ внутренней и внешней политики, осуществление контроля над деятельностью Кабинета Министров Украины;

4. Статья 113 Конституции Украины определяет, что Кабинет Министров Украины является высшим органом в системе органов исполнительной власти, Кабинет Министров

Украины ответственен перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтролен и подотчетен Верховной Раде Украины.

5. Кабинет Министров Украины в своей деятельности руководствуется настоящей Конституцией и законами Украины, а также указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины.

6. Согласно части 2 статьи 1 Закона "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине" орган государственного финансового контроля (ГАСУ) в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, Бюджетным кодексом Украины, настоящим Законом, другими законодательными актами, актами Президента Украины и Кабинета министров Украины.

7. Закон Украины "О ценах и ценообразовании" определяет основные принципы ценовой политики и регулирует отношения, возникающие в процессе формирования,

установление и применение цен, а также государственного контроля (надзора) и наблюдения в сфере ценообразования.

8. Согласно части второй статьи 12 Закона Украины "О ценах и ценообразовании" государственные регулируемые цены должны быть экономически

обоснованными (обеспечивать соответствие цены на товар затратам на производство, продажу (реализацию) и прибыль от его продажи (реализации).

9. В соответствии с пунктом 5 части первой статьи 19 Закона "Об оборонных закупках" уровень прибыли в составе ожидаемой стоимости устанавливается решением Кабинета Министров Украины и не может быть уменьшен государственным заказчиком.

10.В соответствии с Законом Украины "Об оборонных закупках", Кабинетом Министров Украины, Постановлением № 363 утвержден Порядок осуществления оборонных закупок (далее – Порядок № 363).

11. Так, согласно пункту 49 Порядка № 363, прибыль в составе цены составляет 1 процент расходов отечественного субъекта хозяйствования на приобретение комплектующих изделий (полуфабрикатов), спецоборудования (спецоборудования), работ (услуг) у других субъектов хозяйствования и 30 процентов остальных затрат в составе производственной себестоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения. В случае осуществления закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по импорту через отечественных субъектов хозяйствования, прибыль (снабженческое вознаграждение) составляет 3 процента стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения по внешнеэкономическому договору (контракту).

12.В период охваченный Актами ревизий за 2022 год и до 24.03.2023 года, Кабинетом Министров Украины не принималось каких-либо других решений относительно уровня прибыли в составе цен товаров во время оборонных закупок, в том числе в период действия правового режима военного положения, кроме решения о реализации экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного постановлением Правительства от 24.03.2023 № 256, согласно которому прибыль исполнителя государственного контракта (договора) в составе цены может составлять не более 25 процентов производственной себестоимости товаров, работ и услуг.

13.Постановлением № 335 не регулировалось (отменялось, останавливалось, ограничилось) право включения прибыли в состав цены и оплату полной цены исполнителю; постановлением № 335, временно, на период действия военного положения, была упрощена процедура (тип и содержание документа, необходимого для подтверждения цены) для заключения государственного контракта (договора) при осуществлении оборонных закупок;

13.1 согласно части третьей статьи 19 Закона Украины "Об оборонных закупках порядок формирования и корректировки ожидаемой стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения, закупка которых осуществляется по неконкурентной процедуре, определяется Кабинетом Министров Украины;

13.2 такой Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 17 марта 2021 г. № 309 "Об утверждении Порядка формирования и корректировки ожидаемой стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения, закупка которых осуществляется по неконкурентной процедуре" (далее – Порядок № 309);

13.3 Порядок № 309 не содержит норм никаких регулятивных норм по нормам прибыли во время оборонных закупок;

13.4 применение Порядка № 309 было ограничено Постановлением № 335, временно упрощена процедура (тип и содержание документа, необходимого для подтверждения цены) для заключения государственного контракта (договора) при осуществлении оборонных закупок, а именно: вместо составления расчетно-калькуляционных материалов и согласование их с заказчиком, в Порядке № 309, для заключения контракта — требовалось только предоставление документа в виде калькуляции расходов, сформированной исполнителем государственного контракта (договора), без установления требований к его содержанию и форме представления;

13.5 Постановление № 363, пункт 49 Порядка № 363 о нормах прибыли не упоминается (ограничиваются, отменяются) в Постановлении № 335 вообще, как и сам экономический термин "прибыль";

13.6 нормы и порядки установлены Постановлением № 363, в том числе нормы прибыли в цене (стоимости) товаров оборонного назначения, которые закупаются государственными заказчиками без применения конкурентных процедур, были и остаются в силе с момента принятия Правительством.