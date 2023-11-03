Війна — день 618: росія активізувала дрони, а Україна готується до важкої зими

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На календарі п’ятниця, 3 листопада 2023 року. Російські окупанти після відчайдушних, але безуспішних спроб наступу на Авдіївку та Вугледар різко посилили атаки дронами проти України. Секретар РНБО Олексій Данілов також стверджує, що ворог знизив інтенсивність обстрілів, щоб накопичити снаряди та провести масовані обстріли у зимовий період, у зв’язку з цим Україна посилює захист критичної інфраструктури та бере в оренду ППО.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Кропивницькому було два вибухи, до того жителів міста попереджали про ракетну небезпеку. Також над Україною знаходиться кілька груп ворожих ударних дронів.

"Група шахедів між Миколаєвом та Кривим Рогом рухається на захід! Також БПЛА спостерігається поблизу Харкова, Вінниці та на кордоні Київської та Черкаської областей!!", — повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З даними за 31 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 615: росіяни не припиняють штурми в районі Авдіївки, ситуація залишається важкою

Про те, що відбувалося 1 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 616: ЗСУ має успіхи на півдні, а окупанти посилюють тиск на сході

Інформацію за 2 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 617: ЗСУ тиснуть на двох напрямках, а окупанти посилюють обстріли