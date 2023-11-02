"Відкрию невелику таємницю": Данілов розповів про підготовку України до зими та обстрілів

Від партнерів країна отримує додаткові засоби ППО

Україна готується до важкої зими й на даному етапі не всі завдання у цьому процесі до кінця успішно виконані. Проте загалом ситуація не критична.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Мі — Україна". За його словами, ще невирішені завдання розглядатимуть найближчим часом.

"На жаль, є не до кінця виконані завдання, я відкрию невелику таємницю, на найближчому засіданні Ставки це питання знову буде на порядку денному. Будемо допомагати тим, хто не встигає або з різних причин не може виконати завдання. Але загалом ситуація не критична — переважна більшість об'єктів знаходиться під контролем. Ми отримуємо від наших партнерів додаткові засоби ППО", — сказав він.

Також Олексій Данілов пояснив, що передача Україні ППО в оренду відбувається за спрощеною процедурою. Такий спосіб, за його словами, набагато швидший, ніж повноцінні поставки.

"У нас є закупівля ППО за власні кошти, є допомога від партнерів і є юридичні процедури, коли ми на той чи інший період будемо отримувати засоби, необхідні для проходження складного періоду. Майте на увазі, що щоб відбувалася передача, необхідні певні процедури. Передача в оренду — це спрощена процедура, і політикам набагато легше пояснювати, що це не назавжди", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українській розвідці розповіли, чого чекати від російських окупантів цієї зими і яку зброю вони можуть використати.