Війна — день 615: росіяни не припиняють штурмів в районі Авдіївки, ситуація залишається важкою

Оперативно про головне за добу

Війна українського народу проти російських окупантів продовжується. Росіяни не припиняють атакувати позиції українських захисників на багатьох ділянках фронту, проте "гарячіше" всього, як і раніше, в районі Авдіївки (Донецька обл.). Більше того, на цій ділянці фронту окупанти досягли певного успіху, проте тактичної переваги від цього не набули.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що є всі підстави вважати, що у Палаті представників США є голоси за закон про надання додаткової допомоги Україні, хоча там є велике політичне протистояння.

З даними за 28 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 612: окупанти зазнають нищівних втрат під Авдіївкою, але готують нові провокації

Про те, що відбувалося 29 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 613: росіяни зазнають серйозних втрат у Авдіївки, але продовжують атаки

Інформацію за 30 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 614: росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ, зазнаючи колосальних втрат