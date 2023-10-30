Окупанти вибили ЗСУ з однієї позиції у районі Авдіївки, але є нюанс

Загарбники продовжують тиск у бік сіл Північне та Тоненьке

У ході атаки на Авдіївку, яку вперто продовжують російські окупанти, їм вдалося відсунути українських військових із кар’єру біля села Водяне. Проте тактичної цінності він не мав.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів український блогер Роман Шрайк, спираючись на дані щодо карт DeepState. Він зазначив, що з цього кар’єру спостерігаються лише південні ділянки, які вже окуповані.

"У такому становищі, яким він (кар’єр, — Ред.) був останні місяці, взагалі дивує, як його вдавалося утримувати. У контексті оборонної операції, бігти повертати кар’єр не буде чимось правильним", — сказав Шрайк.

Він також додав, що загарбники продовжують тиск у бік сіл Сєверне та Тоненьке. Атаки відбуваються біля Спартака та Кам’янки, причому противник тримає в тонусі сили, зав’язані на безпосередню оборону самого міста.

Українським воїнам вдається відбивати атаки ворога. Своєю чергою росіяни зосереджують сили для завдання нового удару, обираючи між північним і південним фасом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Авдіївка стала найбільшою поразкою російських загарбників, якщо говорити про кількість втрат як техніки, так і живої сили.