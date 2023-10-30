Війна — день 614: росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ, зазнаючи колосальних втрат

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується. На фронтах йдуть важкі бої, в яких російська армія намагається наступати на українські позиції не зважаючи на втрати, внаслідок чого втрачає величезну кількість як живої сили, так і військової техніки. При цьому окупанти продовжують атакувати українські тили ударними безпілотниками.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Хмельниччині чути вибухи. Це сили ППО відпрацювали у групі ворожих ударних БПЛА, повідомляє ОДА.

З даними за 27 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 611: окупанти загрузли під Авдіївкою, а Україна дедалі ближче до членства в ЄС

Про те, що відбувалося 28 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 612: окупанти зазнають нищівних втрат під Авдіївкою, але готують нові провокації

Інформацію за 29 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 613: росіяни зазнають серйозних втрат у Авдіївки, але продовжують атаки