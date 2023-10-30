Чи отримає Україна допомогу від США спільно з Ізраїлем: у Конгресі нарешті визначилися

Політик обрав конкретну лінію поведінки попри всі вимоги Білого Дому

Спільного пакету фінансової допомоги для України та Ізраїлю з боку Сполучених Штатів більше не планується. Як повідомив новий спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, політики будуть голосувати за підтримку кожної із воюючих держав окремо.

В інтерв'ю Fox News він також підкреслив, що першим визначать долю допомоги для Ізраїлю. На розгляд Конгресу відповідний документ мають винести вже цього тижня.

Своє рішення Джонсон пояснив тим, що, мовляв, ситуація в Ізраїлі наразі більш гостра, тож і потреби країни "нагальні, а гаяти час не можна".

"Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба. У світі відбувається багато речей, які ми маємо вирішити. І ми це зробимо. Але те, що зараз відбувається в Ізраїлі, потребує негайної уваги", — підкреслив він.

Він додав, що попередньо запропонований спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю, який підтримував президент США Джо Байден, таки буде розділений. Коли буде вирішуватися доля підтримки української держави, наразі не повідомляється.

Як відомо, подібний пакет фінансових вливань мав сягнути розміру 106 млрд доларів, із яких майже 62 виділялися б саме Україні. Якими будуть кінцеві суми допомоги обом державам, поки невідомо.

Цілком можливо, що позиція нового спікера Конгресу пов'язана із тим, що терористи на Близькому Сході вже неодноразово атакували американські бази, розташовані у цьому регіоні.

Америка, звісно, не залишила цей факт без воєнної відповіді, однак найголовнішим гравцем в цій ситуації все ж лишається Ізраїль, котрий американці і планують якнайшвидше підтримувати фінансово.