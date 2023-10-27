Ситуація загострюється: США вдарили по об’єктах Ірану у відповідь на атаку по своїм базам

США попередили про неприпустимість повторення атак по своїм базам

Американські військові вдарили по об’єктах Ірану, які розташовані в Сирії. Це стало відповіддю на серію атак, які здійснили ополченці, що підтримуються Тегераном, по базах США на Близькому Сході.

Про нанесення ударів повідомили у пресслужбі Пентагону. Як заявив глава відомства Ллойд Остін, атака була здійснена за наказом президента США Джо Байдена.

За його інформацією, під удар потрапили два об’єкти на сході Сирії, підконтрольні Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також їхнім спільникам.

"Високоточні удари з метою самооборони стали відповіддю на серію невдалих атак проти американського персоналу в Іраку і Сирії, що тривають і здебільшого з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня", — повідомили в силовому відомстві.

При цьому в Пентагоні наголосили, що Штати не хочуть розпочинати новий конфлікт і не планують далі брати участь у воєнних діях. При цьому там наполягли на те, щоб атаки, що підтримуються Іраном, припинилися.

У відомстві переконані, що Іран усіляко хоче приховати свою роль в атаках на об’єкти США.

"Ми не дозволятимемо цього робити. Якщо атаки ставлеників Ірану на війська США продовжаться, ми без вагань вживемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу", — резюмували Міноборони США.

Раніше в Пентагоні повідомляли, що тільки з 17 по 24 жовтня військові США на Близькому Сході зазнали десяти атак дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії. Поранення дістали 20 американських солдатів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 19 жовтня безпілотники атакували американську базу Аль-Танф, розташовану неподалік загального кордону Сирії, Іраку та Йорданії.