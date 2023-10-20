В Іраку та Сирії були атаковані військові бази американців — ЗМІ

США перехопили в Іраку три ударні безпілотники

Військові бази Сполучених Штатів Америки (США) на Близькому Сході в четвер, 19 жовтня, зазнали атаки. По об’єктам били безпілотниками та ракетами.

Йдеться про військові бази в Сирії. Подробиці атаки повідомило видання FoxNews.

Видання пише, що безпілотники атакували американську базу Аль-Танф, розташовану неподалік спільного кордону Сирії, Іраку та Йорданії.

Ракетний удар зазнав другий військовий об’єкта, відомий під назвою Коноко, який розташований у сільській місцевості північного регіону Сирії Дейр-ез-Зор.

Також, повідомляється, що США перехопили в Іраку три ударні безпілотники. Згідно з заявою представника американського оборонного відомства, удари були націлені на дві різні військові бази, де розташовані американські війська. Повідомляється про незначні поранення серед сил коаліції. Згодом Центральне командування США підтвердило напад.

Нагадаємо, що 19 жовтня есмінець США збив три наземні ракети та кілька безпілотників, патрулюючи в акваторії Близького Сходу. Це сталося біля узбережжя Ємену. За попередніми даними, ракети по кораблю випустили бойовики хусіти, що підтримуються Іраном, які беруть участь у безперервному конфлікті в Ємені.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ЗМІ дізналися про неоднозначні плани США озброїти Ізраїль.