Атаки на бази США на Близькому Сході: Пентагон готує потужну відповідь

У США кажуть, що дадуть відповідь на погрози

На тлі загострення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС, атак у регіоні почали зазнавати американські військові бази. У США ж кажуть, що бачать можливості ескалації та попередили про наслідки.

Як розповів глава оборонного відомства США Ллойд Остін у коментарі ABC News, останнім часом стає все більше атак з використанням дронів і ракет на американські об’єкти в Сирії та Іраку.

За його словами, також є ймовірність значної ескалації конфлікту в регіоні, як і збільшення небезпеки для людей з США. При цьому він зазначив, що Вашингтон зробить все необхідне для захисту своїх військ та надати їм можливості відповідати на загрози.

"Якщо якесь угруповання чи країна прагне розширити цей конфлікт і скористатися цією вельми несприятливою ситуацією, яку ми спостерігаємо, наша рада — не робіть цього. Ми зберігаємо право на самозахист і без вагань вживемо відповідних заходів ", — додав Остін.

Як повідомлялося раніше, 19 жовтня безпілотники атакували американську базу Аль-Танф, розташовану неподалік загального кордону Сирії, Іраку та Йорданії. Того ж дня біля узбережжя Ємену обстріляли ракетами американський есмінець.