Атаки на базы США на Ближнем Востоке: Пентагон готовит мощный ответ

В США говорят, что ответят на угрозы

На фоне обострения боевых действий между Израилем и ХАМАС, атакам в регионе начали подвергаться американские военные базы. В США же говорят, что видят возможности эскалации и предупредили о последствиях.

Как рассказал глава оборонного ведомства США Ллойд Остин в комментарии ABC News, в последнее время становится все больше атак с использованием дронов и ракет на американские объекты в Сирии и Ираке.

По его словам, также есть вероятность значительной эскалации конфликта в регионе, как и роста опасности для людей из США. При этом он отметил, что Вашингтон сделает все необходимое для защиты своих войск и дать им возможности отвечать на угрозы.

"Если какая-либо группировка или страна стремится расширить этот конфликт и воспользоваться этой весьма неблагоприятной ситуацией, которую мы наблюдаем, наш совет — не делайте этого. Мы сохраняем право на самозащиту и без колебаний примем соответствующие меры", — добавил Остин.

Как сообщалось ранее, 19 октября беспилотники атаковали американскую базу Аль-Танф, расположенная неподалеку от общей границы Сирии, Ирака и Иордании. В тот же день у побережья Йемена был обстрелян ракетами американский эсминец.